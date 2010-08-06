У Прикарпатті заборонили продаж петард і фейєрверків

12:56, 06 серпня 2010
Суспільство
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У зв`язку з пожежонебезпечною ситуацією

На Прикарпатті у зв’язку з пожежонебезпечною ситуацією у лісах заборонено продаж петард і використання феєрверків.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні колегії Івано-Франківської облдержадміністрації, учасники якої обговорили завдання на виконання рішення РНБО від 5 серпня щодо запобігання пожежам на території області.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНОК доручив керівникам районів і міст негайно заборонити торгівлю петардами і феєрверків на найближчі два тижні.

Він також зобов’язав керівників туристичних фірм проводити обов’язковий інструктаж з туристичними групами, які відвідують Карпати.

«Нині в Карпатах є багато туристичних груп, тому потрібно з ними обов’язково проводити інструктажі з правил пожежної безпеки і поводження у лісах, - додав керівник області. – Ми не можемо заборонити організованим туристичним групам відвідувати Карпати. Ми лише рекомендуємо утриматися від неорганізованих масових відвідувань та різних гулянь у лісах», - сказав М.ВИШИВАНЮК.

Також на засіданні члени колегії визнали незадовільною роботу обласного управління лісового та мисливського господарства. Головам райдержадміністрацій доручено визначитися «із доцільністю перебування на займаних посадах керівників Держлісгоспів».

З метою оперативного реагування на надзвичайні події, пов’язані з пожежною небезпекою, створено обласний штаб з координації дій органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування з проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною небезпекою у 2010 році, який очолив голова облдержадміністрації М.ВИШИВАНЮК.

Крім того, в регіоні заборонено «полювання до окремого рішення», випалювання стерні, бур’янів тощо, в’їзд транспортних засобів до лісових масивів та стоянок уздовж лісових насаджень.

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