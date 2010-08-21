НФПУ: підвищення ціни на газ можна уникнути

Аргументи Національної комісії регулювання електроенергетики з приводу підвищення ціни на газ є суперечливими, оскільки не містять чітких розрахунків суми коштів, необхідної для збільшення видобутку власного газу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного форуму профспілок України (НФПУ), переданому агентству УНІАН.

В обгрунтуванні, яке НФПУ одержав 12 серпня 2010 року від НКРЕ, говориться, що в нинішній відпускній ціні українського газу враховуються всі поточні витрати: капіталовкладення у видобуток палива, заробітна плата, вартість паливно-мастильних матеріалів і електроенергії, навіть відповідні податки. Водночас, НКРЕ повідомляє, що така ситуація призводить до щорічного недофінансування виробничих програм з внутрішнього видобутку газу.

«Це дає підстави зробити висновок, що в НКРЕ не знають, скільки насправді необхідно коштів для розвитку національної газодобувної галузі», - відзначає голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК. За його словами, підвищення ціни за споживання газу для населення не є справжньою мотивацією для цього, і можна передбачити, що кошти будуть використані не за призначенням.

У профспілках продовжують наполягати, що підвищення ціни за споживчий газ не є єдиною альтернативою порятунку газової галузі, як це стверджує влада.

«В першу чергу, потрібно кардинально змінити систему ціноутворення на газовому ринку, анулювавши на ньому монополію держави, яка не дає можливості для розвитку природної і здорової конкуренції цін. При цьому, формування роздрібних цін на природний газ внутрішнього видобутку має відбуватися, виходячи з реальних витрат на його видобуток і транспортування всередині країни, без прив`язки до вартості імпортованого газу», - зазначає М.ЯКІБЧУК.

Крім того, голова НФПУ вважає, що газовий ринок і операції на ньому мають стати максимально відкритими і прозорими, а законодавство щодо видобутку і розподілу газу слід удосконалити, забезпечивши преференції для інвесторів.

«Значно гуманнішим в соціальному сенсі та економічно доцільнішим було б підвищити ціни на газ лише для підприємств комунальної енергетики і надати за допомогою цього механізму державні дотацій вітчизняним газодобувним підприємствам», - вважає М.ЯКІБЧУК.

У НФПУ нагадали, що форум направив звернення до Генеральної прокуратури, виступаючи проти постанови НКРЕ №812, якою з 1 серпня 2010 року була підвищена ціна на газ для населення на 50%. Крім того, НФПУ подав позов до Окружного Адміністративного суду м. Києва, судове засідання якого відбудеться 16 вересня.