В армії встановлено новий військовий ритуал

У Збройних Силах України встановлено новий військовий ритуал – щоденний підйом та спуск Державного Прапора України. Відповідний наказ про це підписав міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, даний наказ підписано «з метою піднесення національної свідомості військовослужбовців ЗСУ, виховання у них поваги до Державного Прапора як одного із символів держави, активізації військово-патріотичного виховання особового складу ЗСУ та підвищення престижу військової служби».

Так, у відповідності до наказу, Державний Прапор України піднімається (спускається) щоденно в місцях постійної дислокації військових частин, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, установ та організацій, а також у польових таборах під час проведення навчань і польових виходів.

Прапор піднімається (спускається) на флагштоку, встановленому на стройовому плацу. Прапор на військових кораблях і суднах піднімається (спускається) у відповідності з Положенням про корабельну службу у Військово-Морських Силах ЗСУ. Прапор у військових частинах Повітряних Сил, особовий склад яких залучається до несення бойового чергування, піднімається (спускається) відповідно до Положення про організацію підготовки до несення бойового чергування та проведення ритуалу заступання на бойове чергування з протиповітряної оборони у ЗСУ, зазначається в наказі.

Щодо порядку проведення щоденною ритуалу підйому (спуску) Прапора, наказом визначається, що на початку робочого тижня (щопонеділка) підйом Прапора здійснюється в ранковий час під час загального шикування особового складу бригади (полку, окремого батальйону) черговим військової частини із залученням визначених осіб добового наряду. Підйом Прапора супроводжується виконанням особовим складом Державного Гімну України.

В інші дні ритуал підйому (спуску) Прапора здійснюється черговим (помічником чергового, якщо це офіцер) військової частини із залученням визначених осіб добового наряду.

Підйом Прапора у будні здійснюється о 8 годині 30 хвилин, у вихідні та святкові дні - о 9 годині, а спуск Прапора здійснюється о 20 годині.

У разі оголошення загальнонаціональної (регіональної, у межах окремої адміністративно-територіальної одиниці) жалоби Прапор приспускається на 1/2 висоти флагштока протягом визначеного часу.

Наказом міністра визначено також порядок збереження та використання Прапора.

Так, Прапор зберігається в спеціальному чохлі в кімнаті чергового військової частини в сейфі (металевій шафі) для збереження документів, а в польових умовах під час розташування військової частини табором (у наметах) – в місці розташування (наметі) чергового військової частини.

Забороняється використовувати пошкоджений чи забруднений Прапор, розміщувати на його полотнищі предмети, емблеми, позначки, літери, слова, цифри, малюнки або зображення будь-якого характеру, прикрашати полотнище бахромою.

Полотнище Прапора, яке застаріло або зазнало забруднення чи пошкодження, негайно має бути замінено.