У школах Донецька більше чверті учнів навчатимуться державною мовою

У загальноосвітніх навчальних закладах міста Донецька державною мовою з нового навчального року навчатиметься більше чверті всіх учнів, у дошкільних установах – майже половина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні зазначається, що освітня галузь міста до початку навчального року представлена 163 загальноосвітніми навчальними закладами всіх типів і форм власності, 178 дошкільними установами і 26 позашкільними навчальними установами. Всього в місті навчанням охоплено 99,9% дітей шкільного віку.

З українською мовою навчання в Донецьку продовжать функціонування 34 школи, 711 класів, 51 дошкільна навчальна установа і 162 групи.

У міськраді також запевнили, що в місті буде збережено мережу національних недільних шкіл.