Сейф з херсонського офісу Симоненка шукатимуть водолази

У Херсоні четверо підлітків пограбували обком КПУ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС України в області, 25 серпня до міліції звернувся 30-річний місцевий житель, який повідомив, що вночі невідомі, пошкодивши віконні грати, проникли до приміщення Херсонського обласного комітету Комуністичної партії України та викрали два системні блоки до комп’ютерів, рідкокристалічний монітор, ноутбук, а також сейф з відомчими документами і двома печатками обласного бюро ЛКСМУ.

У ході розслідування працівниками міліції відпрацьовувалася й версія, що злочин скоєно з політичних мотивів.

Проте у поле зору оперативників потрапила група з чотирьох 15-16-річних підлітків. Вони зізналися у скоєному і розповіли, де зберігається викрадене. Частина речей знаходилася у кожного вдома, решту вони сховали у трансформаторній будці. Сейф, не змігши відчинити, підлітки скинули у Дніпро. Тому укладено домовленість з водолазами про проведення пошукових робіт.

Двох неповнолітніх затримано у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм пред’явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, якою передбачено позбавлення волі на строк від трьох до шести років.