В Україні видаватиметься всесвітньо відомий журнал Forbes

В Україні видаватиметься всесвітньо відомий діловий журнал Forbes. Ліцензію на його видання одержав Український Медіа Холдинг.

Перший номер українського Forbes з`явиться в 1 кварталі 2011 року.

Президент UMH Борис Ложкін заявив: «Для нас велика честь і відповідальність представляти бренд Forbes. Поява в Україні найвпливовішого в світі ділового журналу - це ще один крок, який вбудовує нашу молоду економіку в глобальну економічну систему, ще один крок, який впроваджує кращі стандарти світової журналістики».

«Завдання UMH зробити Forbes найуспішнішим діловим журналом на українському ринку з найкращими показниками довіри читачів і рекламними доходами протягом 3 років» - додав Борис Ложкін.

Президент Forbes Мігель Форбс вітав Україну в сімействі Forbes і сказав, що "радий співпрацювати з UMH для зміцнення лідерства на ринку з таким високим потенціалом".

Довідка УНІАН: Forbes був заснований 1917 року Берті Чарльзом Форбсом в США. Журнал виходить за ліцензією в Китаї, Хорватії, Індії, Індонезії, Ізраїлі, Кореї, Латвії, Польщі, Румунії, Росії, Словаччині й Туреччині.