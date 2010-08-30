Анулюється інформація про штучне стримування цін на хліб

Відповідно до листа директора ТОВ “Агробізнес” (Тернопільська область) Олега СОБУЦЬКОГО анулюється інформація, яка вийшла в “УНІАН-Новинах” 28 серпня під заголовком “Один з найбільших виробників хліба в Хмельницькій області заявляє, що влада штучно утримує ціни на хліб до виборів” як недостовірна.

О.СОБУЦЬКИЙ зазначив кореспонденту УНІАН, що влада не чинить тиск на бізнес. Він уточнив, що керівництво Тернопільської облдержадміністрації не надсилало жодних письмових вказівок щодо утримання цін на хліб.

Керівник підприємства вважає, що “у зв’язку з підняттям ціни на борошно, дріжджі, маргарин, ціна на хліб може незначно зрости”.