Янукович створив "Кадетський корпус"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 888/2010 “Про державну гімназію-інтернат із посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус".

Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Цим Указом підтримано пропозицію Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної ради та Харківської обласної державної адміністрації щодо утворення у сфері управління Міністерства освіти і науки України державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" (далі - гімназія) на базі Харківського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Кабінету міністрів України доручено здійснити в установленому порядку заходи, пов`язані з утворенням гімназії, вирішивши, зокрема, питання щодо:

продовження навчання в гімназії учнів Харківського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою;

матеріально-технічного і кадрового забезпечення гімназії та її фінансування з Державного бюджету України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.