Янукович створив "Кадетський корпус"
Указ на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 888/2010 “Про державну гімназію-інтернат із посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус".
Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Цим Указом підтримано пропозицію Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної ради та Харківської обласної державної адміністрації щодо утворення у сфері управління Міністерства освіти і науки України державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" (далі - гімназія) на базі Харківського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Кабінету міністрів України доручено здійснити в установленому порядку заходи, пов`язані з утворенням гімназії, вирішивши, зокрема, питання щодо:
продовження навчання в гімназії учнів Харківського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою;
матеріально-технічного і кадрового забезпечення гімназії та її фінансування з Державного бюджету України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.