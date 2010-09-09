Ринок мобільних телефонів в Україні збільшився до 3,5 млн. штук

Ринок мобільних телефонів і смартфонів в Україні в першому півріччі цього року в штучному виразі виріс на 102% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг 3,5 млн. штук.

Такими є результати дослідження українського представництва компанії IDC (США), надані УНІАН.

На думку IDC, однією з головних рушійних сил на ринку в даний час є відкладений попит, що накопичився за минулий кризовий рік.

У сегменті мобільних телефонів темпи зростання становили 109%, тоді як поставки смартфонів і комунікаторів збільшилися на 40%.

Крім того, на ринку звичайних мобільних телефонів спостерігається поступове переміщення попиту і бік дорожчих апаратів. Так, найбільше зростання поставок було зафіксовано в ціновому сегменті 100-200 дол., тоді як частка телефонів початкового рівня (вартістю до 100 дол.) значно знизилася порівняно з минулим роком.

На ринку смартфонів і комунікаторів ситуація протилежна: частка дорогих пристроїв (вартістю понад 300 дол.), що становила рік тому понад 70%, скоротилася

приблизно удвічі. Однією з причин цього стало зниження цін на найпопулярніші моделі смартфонів і переміщення їх в дешевший ціновий сегмент.

Аналітик IDC Наталія МІЛЬКО зазначила, що в майбутньому варто чекати подальшої позитивної динаміки ринку мобільних пристроїв. На її думку, «плавне зростання» спостерігатиметься як в сегменті мобільних телефонів, так і в сегменті смартфонів і комунікаторів. «Проте, на докризовий рівень ринок, згідно з прогнозам IDC, вийде лише до 2012 року», - зазначила вона.

Довідка УНІАН. IDC (International Data Corporation) - провідний постачальник інформації, консультаційних послуг і організатор заходів на ринках інформаційних технологій, телекомунікацій і споживчої техніки.

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