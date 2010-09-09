На завтра Україні обіцяють приморозки

10 вересня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважно без опадів, лише в західних областях, а вночі і на Одещині місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, в південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, у східних областях 2-7° тепла, на поверхні грунту місцями приморозки 0-2°; вдень 16-21° тепла, на Закарпатті, півдні Криму та Одещини до 24°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 5-10°, вдень 16-21°. По м. Києву температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.

9 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-24°, в Дніпрі біля Києва 17°.