Слідство відпрацьовує "близько 10 версій" зникнення Климентьєва

У ході розслідування кримінальної справи про зникнення редактора харківської газети «Новый стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА українські правоохоронці активно співпрацюють зі своїми російськими колегами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на брифінгу в прокуратурі Харківської області за участі першого заступника генерального прокурора Віктора ПШОНКИ, в.о. міністра внутрішніх справ Василя ФАРИННИКА та заступник міністра внутрішніх справ України Леоніда ЗИМИ.

Представники правоохоронних органів сьогодні у Харкові провели нараду з питань розслідування справи про зникнення журналіста.

За словами Л.ЗИМИ, справа розслідується «активно і професійно», проведено «значні обсяги роботи». До розслідування задіяні, зокрема, працівники центральних слідчих органів та харківського обласного управління міліції.

За даними правоохоронців, на даний час відпрацьовуються близько 10 версій зникнення В.КЛИМЕНЬЄВА. 11 томів справи вже передано до МВС.

На Печенізькому водосховищі, де в серпні ц.р. у човні було знайдено мобільний телефон зниклого редактора газети «Новый стиль», фахівці вже обстежили близько 70% дна, застосовуються нові методи пошуку, висувається багато нових завдань.

На сьогодні, було відзначено на брифінгу, в Україні загалом розслідується 7 кримінальних справ, які стосують журналістів, три з них порушено цього року.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня 2010 року. В ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з будинку з невідомим чоловіком на автомобілі "БМВ" сріблястого кольору в невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею "умисне вбивство" за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА. Пізніше ця справа була передана в Київ для розслідування Міністерством внутрішніх справ.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, був знайдений мобільний телефон зниклого журналіста.

31 серпня заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК заявив, що міліція відпрацьовує вісім версій зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Газета "Новый стиль" займається розслідуваннями на правову тематику.