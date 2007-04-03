Азаров звітує про низьку інфляцію і ріст надходжень до бюджету

Уряд розраховує, що рівень інфляції в березні складе менше 0,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ на нічному засіданні уряду.

“За підсумками першого кварталу зберігаються високі темпи зростання економіки, і за попередніми даними, ми вийдемо на параметр інфляції менше 0,7%», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що в першому кварталі 2007 року надходження доходів до бюджету збільшилося на 36% порівняно з аналогічним періодом 2006 року. «Міністерство фінансів робить розрахунки про збільшення в другому півріччі рівня зарплати в сфері охорони здоров`я та освіти», - повідомив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, інфляція в Україні в лютому 2007 року (лютий до лютого) склала 0,6%, в січні-лютому - 1,1%.

Інфляція в Україні в січні 2007 року (січень до січня) склала 0,5%.