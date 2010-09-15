Прокуратура заборонила перекривати питну воду в Чернівцях

Прокуратура Чернівецької області заборонила ВАТ «Чернівціобленерго» знеструмлювати через борги комунального підприємства «Чернівціводоканал» водогін у Чернівцях, який на 85% забезпечує питною водою жителів.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області.

Відключення від енергоживлення насосної станції, яка постачає питну воду у Чернівці, за результатами перевірки, яку провела прокуратура із залученням правоохоронних і контролюючих органів, визнано грубим порушенням вимог Закону України «Про питну воду та водопостачання».

За даними прес-служби прокуратури, за наслідками перевірки голові правління ВАТ ЕК «Чернівціобленерго» Ярославу КОМАНЯКУ внесено припис щодо негайного усунення порушень закону.

Як запевнив у свою чергу Я.КОМАНЯК, на даний час енергопостачання КП «Чернівціводоканал» поновлено і в подальшому такі дії будуть здійснюватися тільки у межах чинного законодавства.

ВАТ «Чернівціобленерго» у вересні більше тижня у денний час призупиняло електропостачання головної насосної станції дністровського водогону, який забезпечує водою 85% мешканців Чернівців. Таким чином енергетики намагалися змусити водоканал погасити борги за спожиту електроенергію та добитися стовідсоткових проплат за поточне енергоспоживання. За два останні роки водоканал заборгував ВАТ «Чернівціобленерго» 11 млн. грн., а рівень проплат за спожиту електроенергію за 7 місяців цього року становив 70%, за серпень – 50%.

Наразі органи прокуратури проводять перевірку щодо причин заборгованості КП «Чернівціводоканал» перед ВАТ ЕК «Чернівціобленерго» та цільового використання коштів, які надходять підприємству. За наслідками перевірки будуть вжиті заходи прокурорського реагування.