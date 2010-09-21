У Донецьку міліціонери жорстоко побили журналіста

У Донецьку міліціонери жорстоко побили 29-річного журналіста, редактора інтернет-сайту «Протест», позаштатного співробітника Радіо «Свобода» Артема ФУРМАНЮКА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам постраждалий журналіст.

За словами А.ФУРМАНЮКА, інцидент стався вночі 18 вересня на прибудинковій території, за декілька метрів від під`їзду, в якому живе журналіст. У ту ніч він з братом і двома друзями спілкувалися, сидячи на лавці, але до них підійшли декілька незнайомців, з якими «спочатку зав`язалася словесна перестрілка, а потім почалася колотнеча». «Вони намагалися погрожувати, і говорили про якихось знайомих міліціонерів, які приїдуть і покажуть нам. І все в такому дусі», - повідомив А.ФУРМАНЮК.

Він зазначив, що «колотнеча тривала буквально декілька хвилин, і раптом дуже оперативно, несподівано оперативно з`явилися співробітники міліції – спочатку машина державної служби охорони, з неї вишли і підішли двоє людей, і буквально відразу прийшли чергові з райвідділу міліції».

Журналіст стверджує, що правоохоронці не стали ні в чому розбиратися, не представилися, а відразу стали силою заламувати руки і надягати наручники.

«Правоохоронці чомусь відразу стали намагатися надіти на нас наручники, їх було майже удвічі більше, ніж нас, чоловік 7-8. Нас було четверо: я з братом і двоє друзів. На брата і на одного з друзів наручники наділи відразу, а я з другим товаришем спробував з`ясувати у міліції, на якій підставі вони заламують нам руки, - пояснив А.ФУРМАНЮК. - Ми просили співробітників міліції представитися, показати документи, тому що половина з них були у цивільному одязі».

Але, за словами журналіста, міліціонери проігнорували їх питання і стали поводитися агресивніше.

«Товаришеві, який не погоджувався надіти наручники, бризнули в очі з газового балончика. Я сказав, чим я займаюся, і попередив, що це просто так з рук їм не зійде, але зрозумів, що мої слова викликали абсолютно зворотний ефект – мене тут же скрутили, кинули лицем до землі, защипнули наручники на руки, відведені за спину, і почали бити ногами і палицями», - розповів А.ФУРМАНЮК, зазначивши, що так само вчинили і з його братом і друзями. При цьому він додав, що його братові «приставляли до скроні пістолет і говорили, що можуть взагалі його «зараз прибити». «Міліціонер з такою силою тиснув, що на скроні у брата залишилася гематома круглої форми від дула пістолета. Били нас дуже сильно – лікарі потім зафіксували переломи ребер, синці, гематоми тощо», – повідомив журналіст.

За його словами, потім їх всіх «закинули у машину «Жигулі», причому того нашого товариша, якому бризкали в очі з балончика спецзасобом, його взагалі поклали у багажник машини і таким чином доставляли до райвідділу».

«Нас доставили до Калінінського райвідділу міліції, і там мене ще раз побили. Думаю, що це було з їх боку черговим демонстративним проявом сили», - додав А.ФУРМАНЮК.

Він повідомив, що у нього тоді були при собі службові документи, що засвідчують, що він журналіст, але правоохоронців це не цікавило. «Вони били мене, вже знаючи, що я журналіст. У мене були при собі документи журналіста, але у мене не було можливості їх дістати, та ніхто про них і не питав», - сказав А.ФУРМАНЮК.

За його словами, у райвідділі міліції їх у наручниках протримали близько трьох годин, потім узяли пояснення і відпустили.

А.ФУРМАНЮК повідомив, що про все, що трапилося, всі четверо написали заяви до обласної прокуратури на ім`я прокурора області Володимира ГАЛЬЦОВА, і зареєстрували їх 20 вересня.

«До обласної прокуратури на ім`я прокурора області ГАЛЬЦОВА нами написана заява про протиправні дії співробітників міліції, в якій ми виклали все те, що з нами відбулося. Цю заяву зареєстрували в обласній прокуратурі 20 вересня, до цього не було можливості – не було ані сил, ані часу», - додав постраждалий журналіст.