Депутати додали в Сімейний кодекс статтю про землю, одержану безплатно

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення зміни до статті 61 Сімейного кодексу України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 із 420 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом доповнюється стаття 61 Сімейного кодексу частиною, яка встановлює, що об’єктом права спільної сумісної власності подружжя є житло і земельна ділянка, у тому числі набута одним із подружжя за час шлюбу на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності або приватизації земельної ділянки.

Під час розгляду даного законопроекту лунали зауваження з приводу того, що в разі, якщо один із подружжя є іноземцем, то таким чином земля може перейти у власність іноземного громадянина.