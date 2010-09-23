Аграрії бояться підпускати чиновників до дотаційних грошей

Українська аграрна конфедерація виступає за збереження діючої системи дотування виробників молока і м`яса – субсидування закупівельних цін – у новому Податковому кодексі. Про це заявив президент конфедерації і голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Леонід КОЗАЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у конфедерації, Л.КОЗАЧЕНКО заявив: «Ми боремося за те, щоб не змінювали систему, яка діє. А уряд наполягає, що її потрібно змінити, тому що деякі переробні підприємства раніше іноді допускали зловживання і несвоєчасно перераховували податок на додану вартість у вигляді дотацій. Але уряд може виявити тих, хто порушував порядок, і покарати їх, а ось виявити хабарників, які в чиновницьких кабінетах ділять державні кошти, нелегко. Їх ще ніхто не схопив за руку і не покарав. Тому що сам себе чиновник не покарає. І чим менше бюджетних коштів проходить через руки чиновника до безпосереднього одержувача цих грошей, тим краще».

На думку УАК, система виплати дотацій на літр молока і кілограм м`яса, зданих на переробку, яку в даний час відстоює Спілка молочних підприємств України і Українська аграрна конфедерація, позбавляє українських чиновників можливості брати участь в розподілі дотаційних коштів. «Цю систему треба зберегти і вдосконалити», - заявив Л.КОЗАЧЕНКО.

У країнах Європейського Союзу на 90% відсотків субсидування сільського господарства здійснюється без чиновників, відзначив він. Це виконують приватні банки, які на відповідних тендерах виграють право надавати такі послуги. За це їм держава платить невелику комісію. Банки чітко дотримуються інструкції про дотування суб`єктів господарювання і бояться її порушити, тому що можуть бути покарані і втратити ліцензію. «Там більше 90% дотацій йдуть без участі чиновників», - зазначив президент Української аграрної конфедерації.

Нагадаємо, президент УСПП, народний депутат Анатолій КІНАХ, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка молочних підприємств України, Ділова рада України виступили за збереження нинішнього порядку дотування виробників молока і м`яса – субсидування закупівельних цін. «Ми наполягатимемо разом з такими структурами, як Українська аграрна конфедерація і Спілка молочних підприємств України, щоб в Україні зберегли цю систему – і в новому Податковому кодексі, і в Бюджеті-2011», – сказав, зокрема, А.КІНАХ після засідання Економічної ради УСПП.