Азаров: економіка України поступово відновлюється

Економіка України поступово відновлюється. Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з Директором-розпорядником МВФ Домініком СТРОСС-КАНОМ, повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«Економіка відновлюється. Ми маємо 4% росту ВВП. Виросли валютні резерви. У нас відносно низька інфляція. Ми утримуємо дефіцит бюджету в рамках установлених параметрів, ріст доходів бюджету – в межах прогнозованих параметрів», - заявив М.АЗАРОВ.

За його словами, на сьогоднішній день уряд суттєво обмежив внутрішні та зовнішні позики. Враховуючи те, що останні займи, які здійснив Кабінет міністрів, розміщуючи єврооблігації, були довгостроковими, то у найближчій перспективі уряд виплачуватиме тільки відсотки, що, відповідно, не створюватиме зайвого навантаження на бюджет.

«Це означає, що ми можемо зосередитися на проведення масштабних реформ в державі», - зазначив прем`єр.

Н.АЗАРОВ наголосив, що реформи будуть проведені в усіх сферах життєдіяльності країни: «Наш Уряд напрацював великий пакет реформ, які стосуються дерегуляції підприємницької діяльності, гармонізації нашого законодавства з законодавством країн ЄС тощо. Кабінет міністрів рішуче налаштований на їх ефективну реалізацію».

Зокрема, глава уряду підкреслив, що важливим кроком на шляху проведення реформ стане прийняття Податкового кодексу: «Ми уже подали в Парламент проект Податкового кодексу, який передбачає значне спрощення податкових процедур, містить ряд інновацій, які повинні створити стимули для притоку інвестицій у державу. Ми очікуємо, що ефект буде обов’язково. Знижуючи податки, Уряд йде на певні ризики, тому на цей період ми розраховуємо на підтримку МВФ».

У свою чергу Директор-розпорядник МВФ Д.СТРОСС-КАН відзначив, що у стосунках між органами влади він спостерігає повне взаєморозуміння і злагодженість дій. «Мені було приємно чути про те, що ви разом з Президентом обговорюєте питання, робите прогнози, бачите перспективу. І я впевнений, що ви дійсно справитеся з тими завдання, які ви перед собою ставите», - підкреслив він.

Д.СТРОСС-КАН відзначив, що програма співпраці України та МВФ виконується успішно.