Сорос звинувачує Німеччину

Знаменитий інвестор-мільярдер Джордж Сорос передрікає країнам Європейського союзу смугу дефляції, спровоковану жорсткою економічною політикою Німеччини.

На його думку, саме Німеччина "несе відповідальність за спіраль дефляції в зоні євро". Економічна політика цієї країни "підштовхне Європу до затяжної стагнації, якщо не гірше", заявив Сорос в Колумбійському університеті, де він виступив з 50-хвилинною промовою.

Він зазначив, що німецький уряд проводить жорстку фіскальну політику одночасно із скороченням імпорту та зниженням безробіття, що сприятливо позначається на ситуації в країні. Проте значне зростання економіки Німеччини розбалансує ситуацію в єврозоні в цілому.

На думку Сороса, у країн ЄС, чия продукція конкурує з німецькими товарами на європейському ринку, немає іншого виходу, крім як знизити ціни на власні товари, що ще більше посилить проблеми суверенних боргів європейських держав.

РІА "Новости"