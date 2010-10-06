Дитячій клініці додали гінеколога і вийшла клініка для молоді

У Херсоні на базі дитячої поліклініки № 1 відкрито "Клініку, дружню молоді".

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, заклад урочисто відкрив мер міста Володимир САЛЬДО.

"Клініка, дружня молоді", буде приймати людей віком від 14 до 24 років. У ній працюють педіатр, гінеколог, уролог-андролог і психолог.

Крім молодих херсонців, за консультацією до клініки можуть звернутися їхні родичі, а також співробітники установ, які працюють з молоддю.