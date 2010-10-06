Дитячій клініці додали гінеколога і вийшла клініка для молоді
02:21, 06 жовтня 2010Суспільство
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Повідомлення з Херсона
У Херсоні на базі дитячої поліклініки № 1 відкрито "Клініку, дружню молоді".
Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, заклад урочисто відкрив мер міста Володимир САЛЬДО.
"Клініка, дружня молоді", буде приймати людей віком від 14 до 24 років. У ній працюють педіатр, гінеколог, уролог-андролог і психолог.
Крім молодих херсонців, за консультацією до клініки можуть звернутися їхні родичі, а також співробітники установ, які працюють з молоддю.
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