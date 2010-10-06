Чому на шкільних зошитах аморальна реклама і окультна символіка?

Міжконфесійна рада Криму «Мир - дар Божий» закликала міністра освіти України Дмитра ТАБАЧНИКА розібратися з появою шкільних зошитів із окультною символікою на обкладинці.

«У зв`язку з численними зверненнями віруючих, що надійшли на адресу членів міжконфесійної ради Криму, про появу на обкладинках шкільних зошитів виробництва і дизайну різних фірм реклами аморального змісту, а також окультної символіки, до використання якої в магічних цілях закликає рекламодавець, ми вирішили звернутися до виробників шкільного і канцелярського приладдя із закликом відмовитися від подібної реклами, що розтліває розуми і серця підростаючого покоління, а міністерству освіти України - не видавати свідоцтва про дозвіл на використання подібної продукції в школах та інших навчальних закладах», - говориться в заяві, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Рада «Мир - дар Божий» також звертається до Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі з проханням підтримати її звернення.

Міжконфесійна рада діє в Криму 18 років і об`єднує 8 традиційних для регіону конфесій.