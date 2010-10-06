ФДМУ повторно виставив на продаж Горлівський машзавод

Фонд державного майна України повторно оголосив конкурс з продажу 94,90% державного пакета акцій ВАТ "Горлівський машинобудівний завод".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Початкову вартість пакета зменшено на третину - до 48 млн. 939 тис. грн.

Згідно з оголошенням у «Відомостях приватизації», конкурс відбудеться через 75 днів з дня публікації.

За інформацією Фонду держмайна, збиток підприємства за 1 півріччя 2010 р. становив 1 млн. 798 тис. грн., дебіторська заборгованість – 53 млн. 431 тис. грн., кредиторська заборгованість – 79 млн. 687 тис. грн. Вартість активів підприємства становила 159 млн. грн.

Конкурс відбудеться через 75 днів з моменту його оголошення - 1 жовтня 2010 р.

Довідка УНІАН. ВАТ «Горлівський машинобудівний завод», що спеціалізується на виробництві гірничошахтного устаткування, сьогодні устаткування не виробляє, раніше надавало послуги компанії «Горлівський машинобудівник», створеної на його базі.

У липні 2001 року за рішенням Арбітражного суду Донецької області Горлівський машзавод і Авдієвський коксохімічний завод створили ЗАТ «Горлівський машинобудівник».

До статутного фонду «Горлівського машинобудівника» було передано основні активи (цехи і устаткування) Горлівського машзаводу, зокрема 6 механічних цехів, складальний, ливарний, ковальський, термічний цехи і цех металевих конструкцій, оцінені в 18,62 млн. грн.

ЗАТ «Горлівський машинобудівник» спеціалізується на виробництві очисних і прохідницьких комбайнів, стругових і скреперо-стругових установок.