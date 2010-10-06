У Гімалаях лінгвісти виявили нову мову
08:59, 06 жовтня 2010Суспільство
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Носіїв - близько тисячі осіб
Американські лінгвісти виявили у гірському селі біля підніжжя Гімалаїв в індійському штаті Аруначал-Прадеш невідому науці мову, передає Бі-Бі-Сі.
Мову, що одержала назву “коро”, вдалося ідентифікувати під час експедиції, здійсненою з метою складання списку мов , що знаходяться під загрозою зникнення.
Мовою “коро” говорять близько тисячі осіб на північному сході Індії.
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