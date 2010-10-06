Ревнивець застрелив співмешканку і наклав на себе руки

На Харківщині 46-річний чоловік застрелив свою 32-річну співмешканку і наклав на себе руки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, цей випадок стався в одному із сіл Зміївського району.

За словами батька загиблої та за свідченнями односельчан, його донька була у цивільному шлюбі з чоловіком, який останнім часом став сильно ревнувати, і між ними дуже часто виникали сварки. Напередодні неврівноважений співмешканець доньки після чергової сварки убив з рушниці кохану, а потім - самого себе. Як зазначили у ЦГЗ, на це вказують речові докази та свідчення тих, хто знав про стосунки у сім’ї.