Новий керівник Київміськбуду Голиця оголосив про втрату печатки

Новообраний голова правління АТ ХК “Київміськбуд” Михайло ГОЛИЦЯ оголосив про втрату печатки компанії.

Відповідне оголошення розміщено сьогодні в муніципальній газеті “Хрещатик” (№144 (3775)).

“Втрачену печатку АТ ХК “Київміськбуд” (код 23527052, місце знаходження: м. Київ, вул. Суворова, 4/6) вважати недійсною”, - говориться в оприлюдненому оголошенні за підписом М.ГОЛИЦІ.

Офіційний сайт компанії, де інформується про новини “Київміськбуду”, сьогодні не працює.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня в один й той же час відбулися збори акціонерів “Київміськбуду” у двох різних приміщеннях, де були обрані нові керівники будівельного холдингу. Одні збори, ініційовані київською міською владою, пройшли в приміщенні КП “Київський метрополітен” (просп. Перемоги, 35). На них був присутній, зокрема, перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ. Інформувалось, що у цих зборах взяли участь 80% акціонерів. Учасники цього зібрання обрали новий склад Наглядової ради, Ревізійну комісію, нового реєстратора, а також голову правління - М.ГОЛИЦЮ (заступник голови Київської міської державної адміністрації, начальник Головного управління житлового забезпечення, депутат Київради у фракції Блоку Литвина).

Водночас, під адмінбудівлею метрополітену на просп. Перемоги, 35, члени правління “Київміськбуду”, яких разом з президентом компанії Василем МОЖАРОМ не пустили на засідання, що відбувалось всередині приміщення, організували свої збори акціонерів. На цих зборах було переобрано президентом компанії В.МОЖАРА, а також перезатверджено інших членів правління, відкликано та обрано в новому складі наглядову раду, ревізійну комісію. Відповідно до протоколу цього засідання, в ньому взяли участь 67,2% акціонерів компанії.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні місцевої влади. 2 вересня 2010 року голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) України Дмитро ТЕВЕЛЄВ заявив, що муніципальний пакет акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у розмірі 80% було продано на аукціоні на Українській універсальній торговій біржі фінансової компанії "Новий регіон" за 114 млн. 75 тис. грн.

О.ПОПОВ заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста й повернути 80% акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у власність міської громади.

5 жовтня 2010 року столична влада після проведених ініційованих нею зборів акціонерів АТ ХК “Київміськбуд” оголосила, що Київ відновив управління 80% акцій компанії.

Як повідомив О.ПОПОВ, операція з продажу 80% акцій "Київміськбуду" не була завершена і акції залишаються у власності киян. «Проте, місто було позбавлене можливості здійснювати стратегічне управління підприємством, оскільки органи управління холдингу працювали не на користь киян. У липні 2010 року відбулася спроба відібрати акції в міста Києва. Завдяки спільним зусиллям КМДА і правоохоронних органів, такі незаконні дії були своєчасно зупинені", - сказав О.ПОПОВ.

Новим реєстратором стало ТОВ «Фінрєєстр» (м. Київ).