Ярославський і Фірташ придбали картину за 1,75 млн. євро

На благодійній вечері, організованій Фондом Олени Пінчук «АнтиСНІД», українські мільярдери Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ та Дмитро ФІРТАШ за 1,75 млн. євро придбали картину найдорожчого художника сучасності Демієна ХЬОРСТА In Love.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у фонді «АнтиСНІД», кошти від продажу картини будуть спрямовані до фонду Олени Пінчук на розширення спільного проекту з Фондом Клінтона в Україні.

Подія відбулося 3 жовтня в Києві в готелі Intercontinental на благодійний вечері на честь 42-го Президента США Білла КЛІНТОНА. Американський політик приїхав до України на запрошення Віктора та Олени ПІНЧУКІВ. Фонд Олени Пінчук «АнтиСНІД» вже чотири роки ефективно співпрацює з Фондом Клінтона в Україні в галузі протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції.

In Love відтворює форму серця і виконана у жовтому кольорі, глянцевими фарбами на полотні. Картина інкрустована цирконієм кубічної форми та метеликами. Розмір картини - 214х214 см. Полотно обійшлася бізнесменам у 1,75 млн. євро – кожен заплатив по 50% від цієї суми.

Гроші, виручені від продажу полотна британського митця, Фонд Олени Пінчук «АнтиСНІД» спрямує на закупівлю експрес-тестів, що дозволяють за 10-15 хвилин поставити правильний діагноз пацієнтам, які пройшли тестування на ВІЛ/СНІД, а також на розширення спільного проекту двох фондів в Україні.

В.ПІНЧУК подякував О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ, власнику групи DCH та ФК «Металіст», генеральному інвестору і координатору підготовки Харкова до Євро-2012, та Д.ФІРТАШУ, власнику Group DF, і зазначив, що їхній внесок у справу боротьби з «епідемією століття» - це «нове слово в історії української філантропії».

Бізнесмени планують передати картину одній з харківських дитячих установ, щоб маленькі українці могли долучитися до останніх досягнень світового образотворчого мистецтва.

Д.ХЬОРСТ безплатно передав In Love Фонду Олени Пінчук «АнтиСНІД».