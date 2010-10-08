Справу про підпал у залі гральних автоматів відправили на дорозслідування

Суд повернув на додаткове розслідування кримінальну справу про підпал в залі гральних автоматів у Дніпропетровську, де 7 травня 2009 року в результаті пожежі загинули 9 чоловік.

Про це йдеться в повідомленні Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Дніпропетровські області.

Згідно з повідомленням, у провадженні слідчого управління ГУ МВС України в області перебувала кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України за фактом порушення вимог пожежної безпеки посадовцями ТОВ «Порив», що призвело до того, що 7 травня 2009 року в приміщенні залу гральних автоматів «Метро-Джекпот» за адресою: Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 127, виникла пожежа, внаслідок якої загинули 9 чоловік і 13 дістали тілесні ушкодження.

«Під час досудового слідства директору ТОВ «Порив» Костянтину ІВАНОВУ було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і пред`явлено звинувачення у здійсненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 («Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей, майнової шкоди в особливо великому розмірі або інших тяжких наслідків») і ч. 2 ст. 367 («Службова халатність, що призвела до тяжких наслідків») Кримінального кодексу України», – говориться в повідомленні.

Крім того, під час слідства також було встановлено факт підпалу приміщення невстановленими особами, за яким порушено окрему кримінальну справу.

Кримінальна справа за звинуваченням К.ІВАНОВА була завершена провадженням у Головному слідчому управлінні МВС України і направлена до суду. Разом з тим у вересні цього року Апеляційний суд Дніпропетровської області звільнив К.ІВАНОВА з-під варти, а справу повернув на додаткове розслідування до слідчого Управління ГУМВС України в Дніпропетровській області із вказівкою об`єднати вищезгадані кримінальні справи і зауваженням, що доказ провини К.ІВАНОВА можливий у разі встановлення провини інших осіб, які здійснили умисний підпал.

Як зазначив в коментарі УНІАН сам К.ІВАНОВ, який кілька місяців провів у СІЗО, «справа фактично розвалилася».

«Із самого початку ми наполягали на тому, що трагедія в Дніпропетровську - це умисний підпал. Ми виключали версію підпалу конкурентами. Їх у нас у Дніпропетровську просто не було. Слідство підтвердило це. Всі експертизи свідчили про одне: підпал було здійснено за допомогою високотоксичної речовини. Мене ж зробили «стрілочником» і я дарма відсидів у в`язниці кілька місяців», - розповів К.ІВАНОВ.

Як повідомлялося, трагедія в Дніпропетровську 7 травня 2009 року мала великий суспільний резонанс. На місце трагедії тоді прибула прем`єр-міністр країни Юлія ТИМОШЕНКО, відмінивши візит до Праги для участі в засновницькому саміті ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство». У Дніпропетровську Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що трагедія в «Джекпоті» була викликана грубими порушеннями правил протипожежної безпеки.

Після цієї трагедії в Дніпропетровську було заборонено гральний бізнес у країні: Верховна Рада оперативно ухвалила відповідний закон.

Ряд експертів ще тоді заявляли, що заборона грального бізнесу і його переведення до спеціальних зон лише корумпує галузь грального бізнесу, оскільки дозволить наближеним до влади бізнесменам і чиновникам викуповувати землю, відведену під будівництво гральних центрів.