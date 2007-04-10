Мороз вважає, що «дезертири» із КС виконують замовлення

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не виключає, що відмова п’яти суддів Конституційного Суду брати участь у розгляді справи щодо відповідності Конституції указу Президента про дострокове припинення повноважень парламенту носить “замовний характер”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

О.МОРОЗ вважає неприпустимими оцінки указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України з боку деяких суддів Конституційного Суду України до винесення відповідної ухвали КС. Він зазначив, що знайомий з інформацією про те, що п`ятеро суддів Конституційного Суду заявляють про тиск на них і неможливість брати участь у розгляді подання 53-х народних депутатів щодо відповідності указу Президента України Основному закону.

«Характерно, що переважно ці судді представляють квоту Президента України та «Нашої України». Це наводить на роздуми щодо замовного характеру їх поведінки. Бо, в принципі, ставши суддею Конституційного Суду, юрист повинен забути про політичну приналежність. У нього є один орієнтир – Конституція України», – сказав О.МОРОЗ.

За його словами, судді КС «як юристи знають, що тиск повинен нейтралізовуватися засобами, передбаченими у Кримінальному кодексі”. “Звідси запитання: хто, в який спосіб впливав, хто розслідує такий факт? Ніякої інформації. Я ні до кого з суддів Конституційного Суду не звертався. Відомо, що із Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України не звертались. Тоді хто «тисне»?», - спитав голова ВР.

О.МОРОЗ нагадав, що існує «порядок надання охорони». «Можливо, тим, хто визначатиме її необхідність, судді дадуть переконливі аргументи”, - наголосив він.

За словами голови Верховної Ради, його «зворушує теза про стурбованість суддів тим, що «…деякі державні діячі заздалегідь заявляють публічно про неконституційність указу Президента. Рішення про це можуть винести лише судді Конституційного Суду».

«Ні, не судді, а Суд робить висновок. А політики можуть висловлюватися по-різному. Проте судді Конституційного Суду точно не мають права говорити про указ, ніби він виданий Президентом «в межах своїх конституційних повноважень». Робити такі висновки до ухвали Конституційного Суду суддям заборонено Законом «Про Конституційний Суд України», - наголосив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, п’ятеро суддів КС заявили про свою відмову брати участь у розгляді справи щодо відповідності Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил. У заяві, під якою поставили підписи судді КС Ярослава МАЧУЖАК, Віктор ШИШКІН, Володимир КАМПО, Петро СТЕЦЮК і Дмитро ЛИЛАК, вони наголосили на неможливості брати участь «у розгляді доленосної для України справи», поки не буде забезпечена належна робота суду. У заяві йдеться, що «певні політичні сили через своїх представників публічно вчиняють грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад КС України». ЗМІ», йдеться у заяві.

У середу, 11 квітня, Конституційний Суд на пленарному засіданні розпочне у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року №264. Суддя-доповідач – Сюзанна СТАНІК.