МВС підрахувало сьогоднішніх мітинговців

Сьогодні у Києві побували понад 18 тис. жителів регіонів, залучених партіями коаліції до політичних заходів.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськості МВС України.

Протягом дня масові заходи, окрім Майдану Незалежності, за їх участю відбулися біля Конституційного Суду України (до 1 тис. учасників), Центральної виборчої комісії України (понад 1 тис.), Секретаріату Президента України (до 3 тис. осіб), Служби безпеки України (2 тис.), Кабінету міністрів України (50 осіб).

Охорону громадського порядку під час проведення зазначених заходів забезпечують понад 1,7 тис. працівників міліції та 600 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, у нічний час наметові містечка охороняє 101 правоохоронець.

Порушень громадського порядку під час проведення масових заходів у Києві не зафіксовано.