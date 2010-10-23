Гривня впаде до 12 за доллар, і Україна виграє двічі

Одним з вірогідних сценаріїв розвитку ситуації на валютному ринку в 2011 році може стати девальвація гривні до рівня, як мінімум, 12 грн. за 1 долар.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій БАРОНІН.

За його словами, у разі девальвації гривні, обсяг валюти на ринку стане надмірним, і Національний банк зможе використати частину золотовалютних резервів для покриття зовнішніх заборгованостей, основні виплати по яких припадають на 2013-2016 рр.

А.БАРОНІН також припустив, що, виходячи з існуючої на сьогодні ситуації, зростання золотовалютних резервів за рахунок залучених кредитних коштів забезпечує додаткову емісію гривні. «Відповідно, Україна у разі девальвації виграє двічі: з одного боку, звільняться кошти для відшкодування зовнішніх боргів, з іншого – будуть підтримані експортери", - відзначив експерт. До того ж, за його словами, подібними діями знівелює випущена з початку цього року гривнева маса.