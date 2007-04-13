У БЮТ наполягають, що Лавринович під слідством, а Янукович на черзі

У Блоці Юлії Тимошенко наполягають, що прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу проти міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Як зауважив у розмові з кореспондентом УНІАН народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО, прокурор міста Києва повинен знати, що відбувається в стінах його прокуратури.

“Я думаю, що він найближчим часом буде мати таку постанову на руках і, відповідно, буде давати інші коментарі”, - сказав депутат.

В.ПИСАРЕНКО повідомив, що за зверненням групи народних депутатів від БЮТ прокуратура Києва порушила кримінальну справу за ч. 2 статті 157 та ст.344 Кримінального кодексу України. За його словами, ці статті регулюють питання накладення відповідальності на особу, яка втручається в діяльність державного діяча, в даному випадку - Президента, а ст.157 стосується порушення виборчих прав громадян. Відповідне рішення є у депутатів БЮТ.

За словами В.ПИСАРЕНКА, представники БЮТ ще позавчора зверталися до О.ЛАВРИНОВИЧА з вимогою виконати приписи ст. 56 Закону “Про статус народного депутата”, зокрема, засвідчити копії статуту партії “Батьківщина” та свідоцтво про реєстрацію. “Він (О.ЛАВРИНОВИЧ) відмовився це робити, посилаючись на те, що Кабінет міністрів, Верховна Рада України визнали неконституційним указ Президента, а також пан ЛАВРИНОВИЧ звернув нашу увагу на рішення Томаківського районного суду, яке після цього було визнано підробленим, і прокуратура порушала кримінальну справу, і там також збираються розібратися, чому на підставі підроблених ухвал міністр юстиції приймає якісь рішення”, - сказав він.

Крім того, В.ПИСАРЕНКО повідомив, що народний депутат від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК звернувся до Генеральної прокуратури з клопотанням щодо оцінки діяльності “Віктора ЯНУКОВИЧА як прем’єр-міністра України та інших посадовців уряду на невиконання ними указу Президента”. Зараз Генеральна прокуратура вивчає ці звернення, але відповіді ще не надала, зазначив депутат.