Зона вільної торгівлі з ЄС світить Україні не раніше літа

Переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом завершаться не раніше літа наступного року.

Про це повідомив комісар Єврокомісії з питань торгівлі Карел де Ґюхт у Києві, передає Радіо "Свобода".

Угодою передбачається, зокрема, спрощення системи постачання продукції українського виробництва на європейський ринок. Водночас, в обмін на це Євросоюз вимагає від українського уряду проведення цілої низки економічних реформ, на які, як вважають деякі експерти, Україна поки не здатна.

Створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом у Брюсселі вважають невід`ємною частиною договору про асоціацію. Там заявляють, що без укладення остаточних домовленостей щодо спільної торговельної зони підписання угоди про асоціацію неможливе.

Черговий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі українська сторона планує на 22 листопада, під час брюссельського саміту Україна - ЄС.

У Єврокомісії від підписання угоди про зону вільної торгівлі Україні обіцяють лише позитиви. Після ратифікації домовленостей 80% продукції українського виробництва матимуть доступ до європейського ринку, а українці отримають можливість купувати товари з країн Євросоюзу за значно нижчими за теперішні цінами.

"Найважливішим у майбутній угоді є те, що ми пропонуємо зближення за правилами та нормами ЄС, що пов`язані з торговельними питаннями. Це означає, що українські виробники зможуть відповідати стандартам ЄС, просто дотримуючись внутрішніх українських норм", - сказав де Ґюхт.

"На рівні зі скасуванням імпортних мит це означатиме можливість усунення бар`єрів для входження до ринку ЄС, який є найбільшим ринком у світі", - додав він.

Де Ґюхт наголошує, що переговорний процес щодо угоди про зону вільної торгівлі дуже складний і завершиться не раніше літа наступного року.

Нині сторони домовляються про взаємовигідні умови, однак Євросоюз також ставить перед Україною низку вимог.

"Існують проблеми для іноземних інвесторів, пов`язані переважно з непередбачуваністю українського законодавства. Якщо Україна прагне підписання угоди про спільну торговельну зону, їй треба суттєво попрацювати над законодавством. Без цього співпраці не буде", - сказав де Ґюхт.

Після зустрічі з єврокомісаром український прем`єр Микола Азаров заявив, що українська сторона має низку зауважень до позиції ЄС щодо переговорів про створення зони вільної торгівлі. Водночас, за його словами, у Єврокомісії переконані, що угода про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом буде підписана найближчим часом

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