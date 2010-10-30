Модернізація української ГТС буде обговорена в Брюсселі

Питання модернізації української газотранспортної системи буде обговорене в Брюсселі 22 листопада у форматі Україна - Європейський Союз – Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу «Інтер».

"22 листопада в Брюсселі буде зустріч представників енергетичного бізнесу Європи. Достатня кількість країн буде представлена, за участю України, Європейського союзу і Росії. Це буде перша тристороння зустріч, яка, на мій погляд, повинна дати відповідь, якими темпами, якими силами, якими ресурсами, і за участю яких сторін здійснюватиметься модернізація нашої ГТС", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту М.АЗАРОВА до Брюсселя 13-14 жовтня Європейська комісія погодилася з пропозицією України щодо проведення тристоронньої зустрічі Україна - ЄС - Росія з обговорення питання про модернізацію української ГТС.

Цю зустріч планується провести на рівні міністрів енергетики України Юрія БОЙКА і Росії Сергія ШМАТКА за участю Єврокомісара з питань енергетики Європейського Союзу Гюнтера ЕТТІНГЕРА.