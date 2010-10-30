Київське метро стає довшим - потрібні ще 50 вагонів

Столичний метрополітен отримав 50 нових вагонів українсько-російського виробництва для забезпечення необхідної кількості рухомого складу відповідно до пасажиропотоку на Куренівсько-Червоноармійській лінії, де скоро відбудеться відкриття трьох нових станцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Оскільки лінія подовжується на 4 км, ми підрахували, що необхідно закупити 50 нових вагонів. Сьогодні вони вже є і готові до експлуатації. Додаткова кількість потягів дозволить залишити інтервал руху рухомого складу на Куренівсько-Червоноармійській лінії незмінним – 58 пар потягів на годину», – поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО.

У мерії інформують, що сьогодні відбулася виїзна робоча нарада, під час якої перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ особисто ознайомився із завершальним етапом робіт зі зведення станції метро «Деміївська» та перевірив готовність естакади на Московській площі.

«Сьогодні ми переконались, що ступінь готовності транспортної розв’язки на Московській площі дуже високий, і вже наступного тижня ми зможемо відкрити для автотранспорту рух по естакаді», – поінформував О.ПОПОВ.

Він додав, що відкриття усієї транспортної розв’язки відбудеться у середині грудня.

«Разом з тим, хочу зазначити, що будівництво нових станцій метрополітену у напрямку житлового масиву «Теремки» майже завершено, ми готові здійснити пробний пуск потягу. До Дня визволення Києва, як і планувалося, ми презентуємо киянам ці два вкрай важливі транспортні об’єкти», – підкреслив О.ПОПОВ.

Перший заступник голови КМДА дав доручення відповідним службам здійснити благоустрій прилеглої території, висадити зелені насадження і завершити опоряджувальні роботи.

За словами директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія ГЛІНСЬКОГО, сьогодні на асфальтному покритті естакади уже наноситимуть дорожню розмітку.

«Роботи по естакаді завершуються: по всіх проектних напрямках руху транспорту встановлюються бордюри, асфальтується покриття, виконується благоустрій території та інші супутні роботи. Після завершення монтажу металоконструкцій, влаштування бетонного покриття, гідроізоляції та фінішних шарів покриття транспортна розв’язка на Московській площі буде повністю готова до здачі в експлуатацію», – повідомив керівник «Київавтодору».

Під час огляду новозбудованої станції метро «Деміївська», вихід з якої розташований обабіч Московської площі, начальник КП «Київський метрополітен» Володимир ФЕДОРЕНКО повідомив, що на станції залишилося виконати незначну кількість робіт: закінчити установку турнікетів, завершити налагоджувальні роботи по ескалаторам та деякі оздоблювальні роботи у тунелях.

«Пробний пуск потяга, запланований на наступний тиждень, є обов’язковим технологічним аспектом введення добудованої лінії метрополітену в експлуатацію. Таким чином ми зможемо перевірити як працюють усі основні системи на лінії. Після цього почнемо технологічну обкатку колій, яка виконується точно по графіку з відповідними інтервалами руху поїздів та завжди передує початку пасажирських перевезень у повному обсязі», – зазначив В.ФЕДОРЕНКО.

Як повідомлялося, метро на Теремки на відрізку в 3,8 км почали будувати у 2005 році. Спочатку його планували завершити в 2008-му, потім у 2009 році.

Поряд із введенням найбличим часом в експлуатацію нових станцій «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська» на Куренівсько-Червоноармійській гілці метро столичні метробудівці планують до листопада завершити підготовку проектної документації та направити її на експертизу щодо будівництва наступних станцій метро цієї лінії: «Виставковий комплекс», «Іподром», «Теремки».