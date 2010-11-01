НБУ звинувачує банки у дестабілізації валютного ринку

Банки дестабілізують валютний ринок, подаючи «нереальні заявки» на купівлю валюти за гривні у Національного банку України (НБУ).

«Останнім часом почастішали випадки, коли уповноважені банки при здійсненні операцій купівлі іноземної валюти за гривню з Національним банком України подають нереальні заявки, які потім ними анулюються. Вказане розцінюється Національним банком України як свідома дестабілізація валютного ринку України», - йдеться в телеграмі НБУ №13-421/5634-18950, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

НБУ наполягає на тому, що повинні подаватися «виключно актуальні заявки, які відображають реальні потреби клієнтів і самого банку».

Регулятор зобов`язав керівників банків узяти під особистий контроль реальність подання уповноваженими банками в Національний банк України заявок на купівлю іноземної валюти.