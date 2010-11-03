Кабмін узгодив СП "Антонова" і російської авіакорпорації

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 2040-р від 25 жовтня 2010 року погодився з пропозицією Міністерства промислової політики щодо утворення спільного російсько-українського підприємства за участю державного авіабудівного концерну «Антонов» і ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (ОАК, Росія).

Текст відповідного документа розміщено на сайті Кабміну.

При цьому Міністерству промислової політики і Фонду державного майна доручено здійснити в установленому порядку організаційні заходи, пов`язані з утворенням зазначеного підприємства і його державної реєстрацією.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня п.р. міністр промислової політики України Дмитро КОЛЕСНІКОВ під час міжнародного авіасалону «АвіаСвіт-ХХІ» повідомив, що договір про створення українсько-російського авіапромислового спільного підприємства має бути підписаний 24 жовтня. Міністр відзначив, що пайова участь в СП буде паритетною.

27 жовтня п.р. у Києві була підписана угода про створення спільного підприємства між російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією» (ОАК) і українським державним авіабудівним концерном «Антонов».

Довідка УНІАН. До складу державного авіабудівного концерну «Антонов» входять ДП «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільної авіації.

До складу ОАК входять АХК «Сухий», зовнішньоекономічне об`єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Іллюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольське-на-Амурі авіаційне об`єднання ім. Ю.О.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Іллюшин", Нижегородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання ім. Чкалова, ВАТ "Туполєв", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" тощо.