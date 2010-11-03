Ідеолог грузинських реформ: високі податки - смерть для економіки України

«Для України й інших пострадянських країн високі податки – це смерть для економіки», - вважає ідеолог грузинських реформ, екс-міністр зі здійснення економічних і структурних реформ Каха БЕНДУКІДЗЕ.

Про це він заявив під час зустрічі з головою Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ й іншими депутатами і експертами у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Зокрема, під час зустрічі Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що більшість питань, які ось вже 19 років намагається вирішити Україна, в Грузії вирішена, і ця країна перейшла на новий виток розвитку. Йдеться, зокрема, про податкову реформу, реформу дозвільної системи і реформу адміністративного апарату.

Кажучи про шанси провести успішні економічні реформи в Україні, грузинський гість навів приклади таких країн як Тайвань і Сінгапур, які, не маючи багатих природних ресурсів, за декілька десятиліть стали найбагатшими у світі за рівнем доходу на душу населення. «Я вважаю, що немає проклятих країн. Кожна країна має шанс на проведення успішних реформ, незалежно від об`єктивних чи суб`єктивних несприятливих умов для старту реформ. Важливо почати економічні реформи і обов`язково добитися результату».

Під час дискусії К.БЕНДУКІДЗЕ наглосив, що при проведенні податкової реформи дуже важливо зберегти спрощену систему для малого бізнесу, зменшити ставки податків і не вводити нові податки, якщо при цьому не скасовуються старі. «Для України й інших пострадянських країн високі податки – це смерть для економіки. Перше, що ми зробили в Грузії після війни – різко знизили податки. І надходження до бюджету не зменшилися, як нас усі лякали, а зросли у декілька разів!», – зазначив К.БЕНДУКІДЗЕ. Він виступив за подальшу лібералізацію економіки, істотне зниження кількості ліцензій і дозволів, швидку приватизацію, зняття будь-яких обмежень для розвитку підприємництва і залучення іноземних інвестицій.

Як зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, підприємці України чекають від влади проведення саме такої ліберальної політики. «Поки ж, на жаль, ми стикаємося з імітацією реформ в Україні, спробами у будь-який спосіб прийняти репресивний Податковий кодекс, небажанням усувати бар`єри для розвитку малого і середнього бізнесу», – сказала голова парламентського комітету.

Як повідомляє прес-служба комітету ВР, зустріч з К.БЕНДУКІДЗЕ пройшла за ініціативи Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Верховної Ради України. У дискусії взяли участь: народні депутати України Н.КОРОЛЕВСЬКА, Ксенія ЛЯПІНА, Валерій КРАЙНІЙ, головні редактори журналів: «Експерт» - Андрій БЛИНОВ, «Денги.UA» - Олександр КРАМАРЕНКО, головні редактори порталів: «Главком» - Віктор ШЛИНЧАК, «Точка.net» - Михайлина СКОРИК, президент Центру антикризових досліджень Ярослав ЖАЛІЛО, президент «Інституту конкурентного співтовариства» Дмитро ЛЯПІН, президент «Центру економічного розвитку» Олександр ПАСХАВЕР, експерт корпорації «Гардаріка» Костянтин МАТВІЄНКО, голова об`єднання «Європейська молодь України» Олександр ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ.