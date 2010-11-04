93-річний пенсіонер застрелив онуку, її вітчима і потім наклав на себе руки

У місті Горлівка Донецької області 93-річний пенсіонер застрелив з пістолета онуку, співмешканця доньки і потім наклав на себе руки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Горлівського міськуправління міліції.

За словами начальника кримінальної міліції Горлівського міськуправління Германа ПРИСТУПИ, одразу три трупи з кульовими пораненнями були знайдені в одній з квартир в місті Горлівка.

Він розповів, що досконально відновити події того листопадового дня сьогодні практично неможливо, оскільки в живих не залишилося нікого, хто б міг дати роз`яснення. За свідченнями сусідів вдалося з`ясувати, що 36-річна онука господаря квартири, в якій знайдені трупи, разом з матір`ю і вітчимом проживали в одному під`їзді з дідусем і досить часто його відвідували. Конфліктів між родичами не виникало. Як свідчать очевидці, після того, як у пенсіонера померла дружина, він став поводитися не завжди адекватно.

«Коли в черговий раз онука з 55-річним вітчимом прийшли відвідати діда, пролунали постріли. За словами криміналістів, всі постріли скоєні в голову: першу кулю отримала жінка, потім дві - чоловік, потім старий вистрелив собі в голову», - повідомив Г.ПРИСТУПА.

За його словами, на місці події було знайдено пістолет «ТТ». За припущенням правоохоронців, зброя залишилася у пенсіонера з часів Вітчизняної війни. Ця версія перевіряється.

За фактом того, що сталося, порушено кримінальну справу, ведеться слідство.