Євро-2012 пройде в Україні-Польщі
12:39, 18 квітня 2007Суспільство
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Платіні повідомив рішення
|Мішель Платіні. Фото АР
Про це повідомив президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ сьогодні на прес-конференції за результатами засідання виконкому УЄФА у Кардиффі (Велика Британія)
Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Кардиффі країни - претенденти представили свої заявки на право прийняти Євро-2012. У презентації заявки України і Польщі взяли участь Президенти обох країн Віктор ЮЩЕНКО і Лех КАЧИНСЬКИЙ, відомі футболісти України і Польщі Андрій ШЕВЧЕНКО і Єжи ДУДЕК, український боксер Віталій КЛИЧКО та інші
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