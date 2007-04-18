Євро-2012 пройде в Україні-Польщі

Україна і Польша перемогли в конкурсі за проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомив президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ сьогодні на прес-конференції за результатами засідання виконкому УЄФА у Кардиффі (Велика Британія)

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Кардиффі країни - претенденти представили свої заявки на право прийняти Євро-2012. У презентації заявки України і Польщі взяли участь Президенти обох країн Віктор ЮЩЕНКО і Лех КАЧИНСЬКИЙ, відомі футболісти України і Польщі Андрій ШЕВЧЕНКО і Єжи ДУДЕК, український боксер Віталій КЛИЧКО та інші