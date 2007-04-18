В найближчі дні синоптики прогнозують дощову погоду із заморозками вночі.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 19 квітня, в західній частині очікуються дощі, місцями сильні дощі, грози, град, шквали 15-20 м/с. На решті території переважно без опадів, лише у східних областях та в Криму вдень невеликий дощ.

Температура вночі становитиме 2-7°тепла, у східних областях, на півночі Лівобережжя, в Криму та Приазов`ї на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-3°; вдень 9-14°тепла; в Карпатах впродовж доби від 3° морозу до 2°тепла.

20-21 квітня мінлива хмарність, часом дощ (20 квітня в Карпатах, 21 квітня на півночі Лівобережжя місцями з мокрим снігом); 21 квітня в західних областях без опадів.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, в Україні, крім східної, а 21 квітня й південної частини, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 9-14° тепла, 20 квітня у південній та східній частині 13-18º, 21 квітня в північній частині 6-11°.

22-23 квітня в Україні без опадів. Вночі заморозки 0-5°; температура вдень 7-12° тепла, 22 квітня в західних областях, 23 квітня в Україні 10-16°; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

Завтра у Києві та області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Дощ, місцями сильний дощ, гроза, шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14º, у Києві вночі 5-7º, вдень 9-11° тепла.

20-21 квітня у столиці та області утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 20 квітня пройде дощ. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 20 квітня 9-14° тепла, 21 квітня 6-11º тепла.

22-23 квітня без опадів. Вночі заморозки 0-5°, температура вдень 22 квітня 7-12° тепла, 23 квітня 10-15°.