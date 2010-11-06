"Енергоатом" вирішив узяти кредит

НАЕК «Енергоатом» залучив у дочірньої компанії російського «Альфа-Банку» – Amsterdam Trade Bank N. V. 35 млн. дол. на закупівлю ядерного палива.

Про це сказано в листі президента «Енергоатома» Юрія НЕДАШКОВСЬКОГО до міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА від 1 листопада ц.р., копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, кредит залучено в жовтні ц.р. за підсумками відкритих торгів.

Термін залучення кредиту – 2 роки під ставку 6% річних зі щорічною комісією 3%. Позику залучено з метою фінансування закупівлі ядерного палива.

У своєму листі Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ зазначає, що, незважаючи на формальне завершення тендерної процедури, компанія не може відкрити фінансування в банку через відсутність узгодження залучення такого кредиту з боку Міністерства фінансів України.

«Мінфін не узгоджує отримання кредиту у зв`язку з відсутністю затвердженого фінансового плану НАЕК «Енергоатом» на 2010 рік», – сказано в листі.

Президент НАЕК зазначає, що неузгодження залучення кредиту ставить під загрозу виконання компанією своїх зобов`язань за раніше залученими кредитами, а також за оплату поставок ядерного палива російською паливною компанією «ТВЕЛ».

У листі, зокрема, повідомляється, що станом на 28 жовтня ц.р. «Енергоатом» має заборгованість перед «ТВЕЛ» за вже поставлене ядерне паливо в розмірі 76,6 млн. дол. Крім того, у НАЕК наприкінці року виникають зобов`язання із погашення кредитів перед АКБ «Київ» у розмірі 189,2 млн. грн. (термін погашення – листопад), перед ВАТ «Ощадбанк» – 434 млн. грн. (грудень), а також перед АТ «Дочірній банк «Сбербанку Росії» – 30 млн. дол. (листопад-грудень) і 15 млн. дол. (січень 2011 року).

«Компанія зазнаватиме збитків у розмірі 1,75 млн. дол. на рік у разі пролонгації вищезгаданих кредитів за рахунок користування кредитами за вищими ставками», – зазначає Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ.

У зв`язку з цим президент «Енергоатома» просить міністра палива та енергетики звернутися в Кабінет Міністрів України для надання на рівні уряду доручення Мінфіну угодити залучення «Енергоатомом» кредиту у Amsterdam Trade Bank.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Амстердамський торговий банк Н.В. (Amsterdam Trade Bank N. V.) – дочірній банк «Альфа-Банку». Надає як універсальні, так і орієнтовані на клієнта послуги у сфері експортно-імпортного і проектного фінансування, інвестицій та міжнародних розрахунків.