Будуть гроші - буде Подільський міст

За умови своєчасного фінансування будівництво Подільського мостового переходу в Києві буде завершене в строк.

Про це УНІАН повідомив голова наглядової ради ПАТ «Мостобуд» Володимир ПРОДИВУС.

«Недавно були скорочені терміни здачі об`єктів Подільського мостового переходу в столиці. Нас запитали, чи готові ми в першому півріччі 2012 року ввести в експлуатацію другу чергу мостового переходу, а в 2013-му – завершити об`єкт повністю. Скажу відверто, завдання дуже напружене. Проте, можу відповідально запевнити: за умови високої дисципліни фінансування, якщо, згідно з графіком, кошти на будівництво будуть надходити з початку, а не наприкінці року, – ми це завдання виконаємо», – сказав він.

Голова наглядової ради компанії повідомив, що при збереженні нинішніх темпів фінансування «Мостобуд» готовий в строк і навіть раніше здавати в експлуатацію всі заплановані об`єкти.

В.ПРОДИВУС зазначив, що можливості «Мостобуду» дуже великі. «Наші фахівці хочуть і готові працювати. Ми можемо будувати швидше і якісно. При такому підході в короткий термін будуть завершені всі недобудови, і населення забуде про них», – запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня ц.р. у Києві була запущена в експлуатацію перша черга Подільського мостового переходу через Дніпро. Зокрема, був відкритий рух по Набережно-Хрещатицькій естакаді і Гаванському мосту в обидва напрями.

Другу чергу Подільського мостового переходу – від вулиці Набережно-Хрещатицької до проспекту Ватутіна – планується ввести в експлуатацію в першому півріччі 2012 року, а повністю завершити об`єкт – в 2013 році.

Роботи з будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро почалися в 1993 році, проте в 1994 були припинені. Відновлення робіт відбулося в 2003 році.

Очікується, що після закінчення будівництва довжина мостового переходу від вулиці Межигірської до бульвару Перова становитиме 7,04 км, проектна пропускна спроможність – 60 тисяч автомобілів на добу.

Мостовий перехід розраховано на одночасний рух автотранспорту по 6-ти смугах і метро. Кошторисна вартість об`єкту – 9,1 млрд. грн.