З такими зоопарками Україну в ЄС не візьмуть

Керівники зоопарків України просять уряд та прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА переглянути систему фінансування їхніх установ.

Про це повідомив сьогодні директор Миколаївського зоопарку Володимир ТОПЧИЙ на брифінгу, присвяченому нараді керівників зоопарків України, що відбулася в Києві.

Присутніми на цій нараді та брифінгу були керівники шістьох з семи існуючих зоопарків державного значення: Київського – Олексій ТОЛСТОУХОВ; Черкаського – Євген ВАН; Рівненського – Олег ПАВЛЮК; Одеського – Юрій КУЧЕРЕНКО; Харківського – Олексій ГРИГОР’ЄВ. Не зміг взяти участь в заході лише керівник зоопарку Мени (Чернігівська область), який за поясненням О.ТОЛСТОУХОВА, не зміг приїхати до Києва через розпочату в зоопарку перевірку.

“Ми сьогодні підготували звернення до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з тим, щоб зоопаркам було приділено певну увагу... Якщо ми хочемо стати членами Європейської спільноти і бути в об’єднанні зоопарків Європи ми повинні привести зоопарки у відповідний порядок. При тому фінансуванні, яке зараз існує, це зробити дуже проблематично”, - сказав В.ТОПЧИЙ.

Він навів приклад: “Коли Польща вступала до Євросоюзу, одна з проблем, яка стояла перед Польщею, через яку її могли не прийняти до ЄС, це був стан польських зоопарків”.

За поясненням В.ТОПЧИЯ, згідно з законодавством, зоопарки загальнонаціонального значення повинні фінансуватися з державного бюджету, але ця норма закону не виконується. “Зоопарки є комунальною власністю і нам кажуть, нехай міста утримують ці зоопарки. Але наші міста на можуть в повному обсязі фінансувати зоопарки і звідси всі наші проблеми”, - зазначив керівник Миколаївського зоопарку.

Він наголосив на низькій заробітній платі працівників українських зоопарків, а також на незадовільному стані об’єктів зоопарків, в які багато років майже не вкладалися кошти.

“На одному ентузіазмі працівників довго наші зоопарки не протягнуть. Всі будівлі та споруди зоопарку потребують дуже серйозного ремонту, оновлення. І той рівень утримання тварин, який є в нас, він дуже далекий від того рівня, який забезпечують зоопарки Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. Тому ми зібралися і намагаємося разом знайти якісь шляхи вирішення тих проблем, які перед нами стоять”, - сказав В.ТОПЧИЙ.

Основною метою звернення до уряду, підкреслив він, є звернути увагу на цю ситуацію та домогтися того, щоб в наступному році зоопаркам України було приділено більш серйозну увагу у фінансуванні.

Директори зоопарків повідомили також про своє рішення створити Українську асоціацію зоопарків та акваріумів. “Це світова практика і для того, щоб ввійти у світову спільноту зоопарків та акваріумів необхідно створити таку Асоціацію з одного боку, з іншого – для того, щоб просувати та лобіювати наші інтереси, не особисті - за кожним з нас стоять тварини, тобто їх інтереси. Кожний по одинці може це робити в рамках своїх можливостей, а гуртом як кажуть “і батька бити легше”, - зазначив Ю.КУЧЕРЕНКО.

В.ТОПЧИЙ повідомив, що статут цієї Асоціації вже напрацьований і зараз він перебуває на вивченні у юристів.