Погода на 8-11 травня

8 травня за прогнозами синоптиків на території України буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, гроза, у Криму, південних, східних, більшості центральних областей місцями сильні дощі; вдень 9 травня у західній половині переважно без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

10-11 травня у західній половині без опадів, на решті території місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° тепла; вдень в Україні 12-17°, на Закарпатті до 22°.

У м.Києві та столичній області 8-9 травня хмарно з проясненнями. Часом дощ, вдень 9 травня переважно без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 14-19°.10-11 травня. Без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°.