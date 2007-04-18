Львівщина претендує на пріоритетну роль у підготовці до Євро-2012

Голова Львівської обласної державної адміністрації Петро ОЛІЙНИК сподівається, що у зв’язку з перемогою України та Польщі у конкурсі на проведення Євро-2012 Львівщина отримає глобальні інвестиції.

В ексклюзивному коментарі УНІАН з нагоди перемоги України та Польщі у конкурсі на проведення фіналу Чемпіонату Європи 2012 року з футболу Львівський губернатор наголосив: “Я хочу привітати всіх громадян України та всіх любителів футболу із великою історичною подією – проведенням такого великого форуму як Чемпіонат Європи із футболу 2012 року в Україні та Польщі. Те, що Львів прийматиме матчі Євро-2012, означає позиціонування Львівщини як одного із пріоритетних регіонів в України”.

Водночас П.ОЛІЙНИК акцентував на тому, що “одночасно це і велика відповідальність. Найвище футбольне керівництво Європи довірило нашим країнам організацію однієї із найбільших подій у світовому спорті. Перед міською та обласною владою стоїть грандіозне завдання. Ми знаємо, який шлях пройшла свого часу Португалія, яка була не готова до проведення Чемпіонату Європи, проте блискуче справилась із своїм завданням”.

Губернатор очікує, що “для Львівщини це будуть глобальні інвестиції в інфраструктуру та сферу обслуговування та сервісу. Це підняття іміджу Львівської області, яка буде на устах у всієї європейськості громадськості. Це позиціонування Львівщини як одного із пріоритетних регіонів в України. Я переконаний, що сюди прийдуть великі та відомі компанії, які зроблять багато для розвитку нашого регіону”.

Губернатор також повідомив, що наступного тижня буде проведено велику нараду з питань підготовки до Євро-2012, які стоять перед Львівщиною, для того, “щоб ми були переможцями у внутрішньо українському конкурсі по організації проведення Чемпіонату Європи 2012 року”.

Матчі Євро-2012 в Україні прийматиме Київ, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк (Одеса та Харків резервні). У Польщі – Варшава, Гданськ, Познань, Вроцлав (Хожув та Краків – резервні).