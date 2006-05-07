”Беркут” відібрав службовий автомобіль у голови Рівненської ОДА

5 травня бійці спецпідрозділу “Беркут” у масках, без будь-яких пояснень, перепилявши замок гаража автобази Рівненської облдержадміністрації, забрали звідти автомобіль “Фольксваген-Фаетон”, яким користувався губернатор Рівненщини Василь ЧЕРВОНІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник УМВС України в області полковник міліції Сергій ПІДДУБНИЙ в інтерв”ю облдержателерадіокомпанії з цього приводу повідомив, що автомобіль перебуває на обліку в облуправлінні внутрішніх справ і був переданий губернаторові у користування. С.ПІДДУБНИЙ також пояснив, що він направив лист В.ЧЕРВОНІЮ з вимогою повернути автомобіль, однак його надійно заховали у гаражі автобази ОДА. Міліцейський начальник, за його словами, “мав підозру, що деякі одіозні фігури планували вкрасти цей автомобіль і потім заявити у міліцію про його викрадення”.

На думку прес-секретаря В.ЧЕРВОНІЯ Світлани СИРОТИ, правоохоронці забрали автомобіль через те, що, виступаючи на мітингу, який було проведено 4 травня після рішення облради про недовіру голові облдержадміністрації, В.ЧЕРВОНІЙ оприлюднив факти корупції та зловживань у лавах міліції. Тоді ж, на пропозицію В.ЧЕРВОНІЯ, було прийнято звернення до Президента України з вимогою відставки начальника УМВС України в області.