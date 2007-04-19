Верховна Рада викликала на килим Цушка та Медведька

Сьогодні Верховна Рада України заслухає інформацію міністра внутрішніх справ та генерального прокурора про ситуацію, що склалася вчора біла приміщення Конституційного Суду.

Крім того, сьогодні передбачається розглянути законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо попередження несанкціонованого прослуховування телефонних розмов).

ВР також планує розглянути законопроект у другому читанні «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи-2012 року з футболу в Україні».

Як повідомляв УНІАН, учора працівники спецпідрозділу побили депутатів від опозиції, які під стінами КС брали участь в акції “Чесний суд – чесні вибори”. За словами керівника Інформаційно-аналітичного управління “Нашої України” Анатолія ЛУЦЕНКО, “при проведенні суддів через ворота до КС ЗМОП побив депутатів від опозиції”. За його словами, деякі з депутатів, - серед них Давид ЖВАНІЯ, Олег ЛЯШКО, Володимир КАРПУК, Зіновій ШКУТЯК, - зазнали тілесних ушкоджень,.