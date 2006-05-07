Міжнародний благодійний фонд "Ейдос" вперше проводить при підтримці Міністерства культури і туризму України міжнародний відкритий конкурс візуальних мистецтв "Ейдос-2006".

Як повідомляє ЛIГАБiзнесIнформ з посиланням на прес-службу Мінкультури, основним завданням конкурсу є підтримка молодіжних художніх ініціатив, які зможуть адекватно представляти Україну світовій художній спільноті. Мета конкурсу - сприяння створенню в Україні молодіжної арт-сцени, яка стане простором для відстеження сучасних тенденцій і актуальних ідей в мистецтві і забезпечить молодим талантам можливість зробити перші кроки в арт-просторі України.

Конкурс "Ейдос-2006" буде присвячений двом темам: "Музей як художній об`єкт" і "Сучасний арт-проект в музейному просторі".

До участі запрошуються молоді художники, які запропонують своє бачення музею сучасного мистецтва і представлять художні артефакти саме для музею. Участь в конкурсі можуть брати студенти і випускники художніх вузів і кафедр у віці від 17 до 37 років: живописці, графіки, скульптори, мистецтвознавці, кінематографісти, фотографи, арт-критики, арт-журналісти, соціологи мистецтва, філософи, архітектори, дизайнери. Проекти можуть бути виконані персонально або групою.

Оригінали заявок на участь в конкурсі приймаються до 30 вересня 2006 року включно.