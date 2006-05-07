Як школярам харчуватися в умовах підвищеної радіації

Чернівецька громадська молодіжна організація “Спілка активної молоді” видала збірку “Харчування в умовах підвищеної радіації”. Книгу розіслано в усі бібліотеки та школи Чернівців для ознайомлення з методами захисту від радіації при харчуванні.

Як повідомили УНІАН в цій громадській організації, збірка описує, як захистити організм від ураження радіонуклідами. Зокрема, в ній наведені поради щодо організації радіозахисного харчування, запропонована раціональна технологія приготування їжі при забрудненні продуктів радіонуклідами та описано всі радіаційно-захисні речовини.

Автором збірки став викладач Чернівецького політехнічного технікуму Михайло КОВБЕЛЬ. А «Спілка активної молоді» Чернівців здійснила цей проект за підтримки одного з місцевих благодійних фондів.

На Буковині є кілька сіл у Заставнівському та Кіцманському районах, які піддалися впливу радіації у результаті аварії на Чорнобильській АЕС.