Острів Зміїний демілітаризується

Колишній секретний об`єкт - острів Зміїний у Чорному морі демілітаризують. Тут побудували унікальний готель на 5 місць і чекають туристів, передає ICTV.

Дістатися до Зміїного непросто: з військовими кораблями сюди рідко заходять екскурсії, але щотижня залітає прикордонний гелікоптер. Влітку острів регулярно заповнюють експедиції вчених і дайверів. А цього року чекають ще й звичайних робінзонів – окрім комфортного готелю на 20 гектарах суші розташувалися ще й 5 зручних пляжів.

З вікон готелю відкривається краєвид на безкрає море. Всередині є маленький конференц-зал і їдальня. Досі на Зміїному жили лише прикордонники та їхні сім‘ї, тепер унікальним пейзажем і пляжами з промовостими назвами "Дамський" і "Бандитський" зможуть насолоджуватися не лише люди у формі.

Увесь острів остаточно не обжитий - немає каналізації та інтернету. Прісну воду добувати складно: артезіанські свердловини бурять уже два роки, але запаси поповнюють з берега. Тому ванна кімната в новому острівному готелі поки що – велика розкіш. Проте місцеві мешканці здебільшого тішаться свіжому повітрю та чистому морю.

Незабаром на острові відкриється купальний сезон: море тут набагато тепліше, ніж на одеському узбережжі.