Генпрокуратура ”записує” на вбивць Курочкіна ще низку особливо тяжких злочинів

Службою безпеки України та Міністерства внутрішніх справ затримано ряд осіб, яких обґрунтовано підозрюють у причетності до скоєння навмисних вбивств російського бізнесмена Максима Курочкіна та директора Дніпропетровського ринку “Озерка” Володимира Воробйова та ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначили в прес-службі Генпрокуратури, операцію з затримання було проведено в результаті слідчо-оперативних заходів, яким керував спеціально створений в Генпрокуратурі штаб для розслідування вказаних вбивств. Водночас в Генпрокуратурі зазначили, що “з огляду на те, що повідомлення інших даних у цій кримінальній справі може зашкодити досудовому слідству... надання детальнішої інформації про обставини, відомі на сьогодні слідству, суперечитимуть Кримінальному кодексу України”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в ефірі “5 каналу” повідомив про затримання в Дніпропетровську двох виконавців вбивства М.Курочкіна.

Довідка УНІАН. 27 березня в Києві під час конвоювання біля будівлі Святошинського суду, який розглядав кримінальну справу, порушену щодо російського бізнесмена М.Курочкіна за фактом здирництва, був застрелений підсудний і поранений співробітник конвою.

Голова правління ВАТ "Дніпропетровський центральний ринок", громадянин РФ В.Воробйов був застрелений в ніч на 16 грудня в Дніпропетровську. Міліція вважає головною версією вбивства бізнес-інтереси.